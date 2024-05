Ulivieri, Thiago Motta a Bologna ha mostrato calcio del futuro

Per Thiago Motta "l'impegno con la Juve è importante, può essere pericoloso, però credo abbia tempo per lavorare e per portare quel calcio che ha fatto vedere nel Bologna. Io l'ho definito il calcio del futuro. Ci vogliono giocatori adatti, una società che lo possa seguire e anche un po' di tempo, come ha avuto a Bologna". E' l'opinione di Renzo Ulivieri, presidente Aiac, ospite di Radio Anch'io Sport (Rai Radio 1). "I nostri allenatori sono i più bravi di tutti, l'hanno confermato i risultati di questo campionato. In più, i nostri allenatori non stanno operando in mezzo a grandi ricchezze - ha aggiunto Ulivieri - abbiamo tante società attente ai bilanci, le disponibilità non sono le stesse di altre realtà europee. Guardo i campionati stranieri e soprattutto le squadre di metà classifica, quelle che possono spendere come noi. Mi sembra che il nostro calcio sia di livello superiore". "Tutti gli anni vengono fuori nuovi allenatori, alla prima o seconda esperienza - ha sottolineato ancora Ulivieri - Ci sono ricambi importanti, come Palladino o Cannavaro. Nicola ha fatto l'ennesima rimonta. Gasperini ha fatto grandi risultati. E poi ci sono allenatori che vanno meno su giornali come Marco Baroni: il Verona è una squadra che è stata cambiata totalmente a gennaio e l'ha rimessa in piedi".