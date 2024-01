Un sorriso per la Palestina, va negli ottavi in Coppa d'Asia

In mezzo a tante atrocità causate dalla guerra fra Israele e Hamas, c'è un sorriso per la Palestina. La nazionale di calcio che sta disputando la Coppa d'Asia in Qatar ha ottenuto una storica qualificazione agli ottavi di finale (come una delle migliori terze) battendo per 3-0 Hong Kong nell'ultima partita della fase a gironi. A segno Dabbagh (attaccante che gioca in Belgio nello Charleroi), autore di due reti, e Al Qanbar. Grandi feste, e lacrime, a fine partita fra i giocatori palestinesi, soprannominati dal loro popolo "I Leoni di Canaan".