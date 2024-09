Us Open: Musetti batte Kecmanovic e si qualifica al terzo turno

Lorenzo Musetti batte Miomir Kecmanovic e si qualifica al terzo turno degli Us Open. Il bronzo olimpico, numero 18 del ranking Atp, si è imposto per 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5 sul serbo (n.54) in una vera e propria maratona di tennis durata poco meno di quattro ore: l'italiano ha anche annullato due match point all'avversario nel decimo game del quinto set. nel prossimo turno il tennista di Carrara affronterà lo statunitense Brandon Nakashima, (n.50) che nei match precedenti ha eliminato Holger Rune al primo turno e Arthur Cazaux al secondo.