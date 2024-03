Van Aert cade in corsa e si ritira, il Fiandre a rischio

Brutta caduta per Wout van Aert durante la corsa Attraverso le Fiandre, che si sta svolgendo in Belgio ed è un antipasto al Giro delle Fiandre di domenica prossima. Il campione belga è rimasto coinvolto in un incidente ad alta velocità insieme con un'altra dozzina di corridori. In lacrime per il dolore è stato costretto al ritiro e portato via in ambulanza. Molto difficile, a questo punto, la sua presenza alla classica che si corre a Pasqua e in forse c'è anche la Parigi Roubaix del 7 aprile. Tra gli altri corridori coinvolti ci sono Biniam Girmay, Jasper Stuyven e Mads Pedersen.