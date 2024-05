Van der Poel al Tour, ai Giochi di Parigi solo la gara su strada

Mathieu Van der Poel gareggerà al prossimo Tour. Il corridore olandese ha infatti annunciato la sua partecipazione alla corsa a tappe francese, in programma prima delle Olimpiadi di Parigi in cui Van der Poel farà solo la prova su strada rinunciando alla mountain bike. "È la scelta più logica", ha detto il campione del mondo in carica in un comunicato stampa del suo team Alpecin. Dopo aver vinto in primavera il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix, nelle ultime settimane ha esitato a lungo in merito alla programmazione estiva e sulla possibilità di combinare bici da strada e mountain bike ai Giochi.