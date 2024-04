Van der Poel, tirata cosa per farmi cadere?non piaccio a tutti

"Ho visto che è stato lanciato qualcosa di bianco dietro di me, ma non saprei dire cosa fosse. Evidentemente non a tutti piace che sia in testa alla corsa, ma non mi interessa". Così, tramite social, il campione dl mondo Mathieu Van der Poel, ch oggi ha rivinto la Parigi-Roubaix, commenta il gesto di chi, si intravede in un video, ha lanciato un cappello stile baseball verso la bici dell'olandese, probabilmente sperando che si andasse a incastrare fra i raggi del mezzo di VDP, magari facendolo cadere. Ma l'iridato, che era a una quarantina di chilometri dal traguardo, e quindi già in fuga, ha tirato dritto e poi vinto. Non è la prima volta che tifosi che stanno assistendo a una competizione cercando di danneggiare l'olandese dominatore anche del ciclocross. Lo scorso dicembre, durante una prova di Coppa del mondo di questa specialità, in Belgio, VDP nel corso dell'ultimo giro si era avvicinato a un gruppo di tifosi che lo stavano fischiando e insultando dall'inizio della gara e ha sputato verso di loro.