Vasseur "concentrati su titolo costruttori, ci mancano 24 punti"

"Abbiamo limitato i danni ma dovevamo fare più punti. Comunque, era il meglio che potessimo fare perchè oggi la Mercedes volava". Così il team principal della Ferrari, Frederic Vassur, parlando a Sky Sport dopo il Gp di Las Vegas chiuso col terzo posto di Carlos Sainz e il quarto di Charles Leclerc. "Abbiamo recuperato 12 punti sulla McLaren nel mondiale costruttori, ora siamo staccati di 24 con due weekend davanti, sono due volte 12 punti da prendere - ha proseguito il francese -. Concentriamoci sulla prossima gara e vediamo cosa riusciremo a fare". "Oggi il primo stint è stato molto faticoso, ma il passo sulle hard era buono, il problema è che abbiamo perso tanto all'inizio", ha spiegato Vasseur, che non ha commentato le scintille tra i due suoi piloti: "Per loro era una gara molto difficile, all'inizio perdevano tanto e volevano entrare entrambi nel box. Su di loro c'era tanta pressione, ma finora non ho parlato con loro, ma ora concentriamoci sulla prossima gara".