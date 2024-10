Vasseur, se mancheremo il titolo costruttori sapremo perché

La Ferrari "non ha altra scelta che fare un grande lavoro" per provare a vincere quel titolo costruttori che le sfugge dal 2008. A margine del GP degli Stati Uniti che si corre ad Austin (Texas), il team principal Frédéric Vasseur ha stilato un primo bilancio della stagione ancora in corso. "Abbiamo perso molte occasioni a causa della performance", ha ammesso il manager francese, aggiungendo che se il titolo sfuggisse alla Scuderia, "sapremo il perché". A sei gare dalla fine la Ferrari è terza nel mondiale costruttori, a soli 34 punti dalla Red Bull e 75 dalla McLaren. "Abbiamo perso molte opportunità a causa della performance: in Canada, Spagna, Austria e Gran Bretagna abbiamo perso parecchi punti (in quei quattro round consecutivi la Ferrari ne ha raccolti in totale solo 50, ndr). Se non arriverà il titolo sapremo perché" ha sottolineato Vasseur. E poi ci sono stati "tanti incidenti - in Azerbaigian e Singapore (a settembre, ndr), ma oggi potremmo essere davanti. Dobbiamo concentrarci su noi stessi. Lo abbiamo fatto, non c'è altra scelta se non quella di fare un ottimo lavoro, non posso criticare la squadra per la stagione".