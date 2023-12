Vela, Beccaria partecipa alla Transat Jacques Vabre con 'L'uomo e il mare'

I successi della vela azzurra, che nelle varie specialità ha messo il suo sigillo, confermando i nostri atleti come protagonisti indiscussi, sono stati celebrati con l'impresa di Ambrogio Beccaria, vincitore nei Class 40 della Transat Jacques Vabre che quest'anno ha festeggiato il suo trentesimo anniversario. La sesta puntata del programma "L'uomo e il mare ", la Rubrica di Raisport ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda su Raisport +HD il Giovedì alle 22.30 oltre che su Raidue in replica alle 2.00 e su RaiPlay, dedica ampio spazio a questa impresa. Eccellenza italiana anche nel secondo Act della Coppa America numero 37, svoltosi nel Mar Rosso a Jedda, dove Luna Rossa Prada Pirelli ha dato lezioni, soprattutto in partenza, chiudendo al secondo posto in classifica generale con i giovanissimi timonieri Ruggero Tita e Marco Gradoni in gran forma. Non poteva mancare, in questo scorcio di fine anno, l'intervista esclusiva con il Presidente della Lega Navale Italiana Ammiraglio Donato Marzano, che fa il punto sulla mission importante della Lega tra formazione, cultura del mare e spirito di servizio. La voce della Presidente della sezione di Ostia, Carola De Fazio, sezione che quest'anno ha tagliato il traguardo degli 85 anni, è stata inoltre presente. Infine, le immagini spettacolari della Nave scuola Peruviana "Union", veliero di 115 metri con 4 alberi e 146 militari a bordo, che al suo primo giro del mondo ha fatto tappa in Italia a Taranto, a Civitavecchia e a La Spezia, testimoniando l'amicizia consolidata da 150 anni di relazioni diplomatiche con il nostro Paese.