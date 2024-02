Vela: la Foil Week di Cagliari in onda a 'L'Uomo e il Mare'

Un settore in grande espansione, segmento trainante per l'economia del nostro Paese. L'industria della cantieristica, insieme al comparto più generale della nautica da diporto, possono essere considerati una vera e propria eccellenza del Made in Italy, un modello di sviluppo, nonostante la crisi, da esportare nel mondo. Questo il tema affrontato, in apertura, nella puntata odierna dell' "L'Uomo e il mare", la Rubrica dedicata al mare alla vela e ai suoi personaggi, ideata, curata e condotta come di consueto da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 22.55 su RaiSport +HD (canale 58 digitale terrestre) in replica la notte su Raidue e su RaiPlay. Il mare come straordinaria opportunità. Se n'è parlato, a Roma, in occasione del convegno promosso come ogni anno dalla Confindustria Nautica. A illustrare la situazione il Presidente Saverio Cecchi insieme alle voci autorevoli del ministro del Mare Nello Musumeci e dell' On. Ilaria Cavo. Dalla Nautica alla pratica dello sport agonistico, quello dei giovanissimi patiti del volo, con la Foil Week che si è tenuta nelle acque dì Cagliari ad un passo dalla base di Luna Rossa Prada Pirelli. Le testimonianze di Max Sirena, Alessandra Sensini e Corrado Fara, responsabile FIV, Federazione Italiana Vela, della Sardegna Terza Zona. Di seguito riflettori puntati sulla città della Lanterna, sullo Yacht Club Italiano di Genova, il più antico d'Italia, dove L'Uomo e Il Mare ha intervistato il nuovo presidente Carlo Cameli, velista e uomo di mare. Infine il fascino dei grandi spazi, l'avventura intrapresa da Mike Horn, l'ultimo dei grandi esploratori polari, impegnato in un giro del mondo in barca a vela che durerà quattro anni per monitorare lo stato del mare e contribuire così a una presa di coscienza generale a favore della tutela dell'ambiente e di una corretta transizione ecologica.