Vela: 'L'Uomo e il Mare' guarda a Parigi ed al Mondiale Youth

Un anno straordinario per la vela azzurra che, dalle classi olimpiche all'altura, ha superato traguardi importanti sui campi di regata di tutto il mondo. Dopo le 6 medaglie conquistate dai nostri atleti al mondiale giovanile 2023 in Brasile, i riflettori sono ora puntati sulle ultime qualifiche per Parigi 2024 in primavera, sul mondiale Youth per la prima volta in Italia, sul Lago di Garda un vero e proprio evento dalla caratura internazionale, sulle Olimpiadi di Marsiglia e infine sulla Coppa America numero 37 di Barcellona, in Spagna prevista a fine agosto. Di questa autentica "congiunzione cosmica" se ne è parlato con il presidente della FIV, Francesco Ettorre nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Raisport per la trasmissione L'UomoeilMare, rubrica come di consueto curata e condotta da Giulio GUAZZINI, in onda questa sera alle 22.50 su RaiSport +HD e in replica la notte su Raidue e su RaiPlay. Nel corso della puntata, interamente dedicata alla vela olimpica, l'intervista alla velista cagliaritana Marta Maggetti porta colori azzurra, campionessa del Mondo in IQFolil. Infine la voce autorevole di Alessandra Sensini, responsabile tecnico del settore giovanile che abbiamo incontrato al suo rientro dal Brasile facendo il punto sui futuri campioni della vela. Un'occasione fantastica per ricordare con le immagini la carriera ineguagliabile della talentuosa surfista toscana che da pochi giorni ha festeggiato il suo compleanno.