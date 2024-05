Vela: L'Uomo e il Mare in onda col 'Meeting Lake Garda Optimist'

Una manifestazione straordinaria divenuta nel corso del tempo iconica per le flotte Optimist di tutto il mondo. Protagonisti giovanissimi velisti, lupi di mare, che nella classe più diffusa per l'iniziazione alla vela, ogni anno, accettano il confronto a bordo di scafi super collaudati, semplici e accessibili a tutti. È il fascino del "Meeting Lake Garda Optimist" di Riva del Garda alla sua 42esima edizione, raccontato ampiamente in apertura, dal programma "L'uomo e il mare", la Rubrica ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 22.15 su Raisport +HD (in replica su Raidue alle 02.00 oltre che su RaiPlay ) Raccolte al Circolo organizzatore Fraglia Vela Riva , dove si sono tenuti due convegni : sulla vela Olimpica e sulla vela e la salvaguardia dell'ambiente, le testimonianze del presidente Andrea Camin, di Lorenzo Chiavarini, atleta selezionato per i giochi olimpici di Marsiglia 2024 nella classe Ilca7, dell'assessore allo Sport Francesca Gerosa e della medaglia d'oro Alessandra Sensini, grande conoscitrice del lago. Mentre in fine, nella sezione "C'era una vela", due interviste esclusive con due personaggi che rappresentano la storia e l'eccellenza della vela oceanica: Bernard Stamm e Jean Le Cam protagonisti, fra l'altro, della famosa regata non stop intorno al Globo Barcellona World Race riservata a due persone di equipaggio.