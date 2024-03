Vela: presentata a Firenze l'edizione 2024 della RAN 630

Officine Gullo ha ospitato, nel cuore di Firenze, una serata dedicata alla RAN 630, la più lunga regata velica d'altura del Mediterraneo, giunta alla 7/a edizione. L'evento, organizzato dallo Yacht Club di Livorno con l'Accademia Navale e la Sezione Velica Marina Militare di Livorno 'Riccardo Gorla', vede la partecipazione alcuni velisti di fama mondiale, fra cui Tommaso Chieffi e Alberto Fantini, che contribuirono al successo nella Louis Vuitton Cup del 1992 a bordo del Moro di Venezia. La regata scatterà al tramonto del 24 aprile e sarà accompagnata da un colpo a salve di una unità maggiore della Squadra Navale della Marina Militare, cui seguirà una navigazione notturna con plenilunio. La regata di 630 miglia, sul percorso Livorno, Porto Cervo, faraglioni di Capri, Livorno, si svolgerà sotto l'egida di FIV e UVAI, e sarà valida per il Campionato italiano Offshore con coefficiente 3. Lo Yacht club Costa Smeralda e lo Yacht club Capri si faranno carico di verificare i passaggi dei concorrenti ai rispettivi cancelli del percorso marino. Il Trofeo One Ocean sarà appannaggio del primo yacht che passerà in tempo reale da Porto Cervo, mentre il Trofeo Terra delle Sirene andrà al primo - sempre in tempo reale - che transiterà davanti ai faraglioni di Capri. Le imbarcazioni di corpi militari italiani o esteri concorrono, inoltre, al Trofeo Medaglia d'Oro al Valor Militare Capitano di Corvetta Saverio Marotta, a loro riservato. Come sempre, saranno al via alcune imbarcazioni a vela della Marina Militare, tra cui l'IMX 40 Antares e Gemini, un Prima classe IOR del 1983 progettato da Andrea Vallicelli. Al momento sono iscritte 19 imbarcazioni, e altre hanno già manifestato l'intenzione di partecipare. Fin dalla prima edizione (2018), la RAN 630 ha aderito ai principi etici per la tutela del mare promossi dalla Charta Smeralda di One Ocean Foundation, Sustainability partner della regata.