Velasco, difficile vincere ancora ma si può fare

"Adesso viene la parte più difficile, tutti dicono 'ora continuiamo a vincere'. Le condizioni ci sono. Un anno così, vincendo le Olimpiadi perdendo un solo set, forse è irripetibile. Nella mia esperienza alla guida della nazionale maschile avevo un gruppo di giocatori di talento che non hanno mai smesso di imparare e per quello abbiamo vinto tanto. E ora credo di avere un gruppo di ragazze che hanno le stesse caratteristiche". Lo ha detto il ct della nazionale italiana femminile di pallavolo Julio Velasco, durante la conferenza stampa negli "Stati generali della Pallavolo" in corso a Milano dopo la firma sul rinnovo del contatto. "Se riusciremo a tirare fuori queste caratteristiche, continueremo ad avere soddisfazioni. Se invece crediamo di essere straordinari allora sarà più difficile. Ma ho fiducia che continueranno ad imparare, credo abbiano le caratteristiche giuste".