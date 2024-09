Velasco, le ragazze dell'Italvolley come Vasco Rossi

"L'affetto è molto forte. Credo che sia dovuto alla vittoria, ma credo anche che queste ragazze abbiano qualcosa che trasmettono alla gente. Io uso spesso l'esempio di Vasco Rossi: forse non è quello che canta meglio, è uno che ha fatto grandi canzoni, ma anche altri le hanno fatte, ma lui arriva alla gente come nessun altro. È quel mistero dell'arte, o dello sport. Queste ragazze hanno questo: arrivano alla gente e questo è molto bello". Lo ha detto Julio Velasco, ct dell'Italia femminile vincitrice dell'oro ai Giochi di Parigi 2024, a margine dell'evento organizzato a Bologna dalla Regione Emilia-Romagna per premiare i protagonisti olimpici e paralimpici.