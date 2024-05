Velasco, non chiedetemi se gioca Egonu o Antropova

Inutile chiedere a Julio Velasco, ct della nazionale femminile di pallavolo chi sarà titolare fra Paola Egonu e Ekaterina Antropova, innanzitutto alla prossima Volley Nations League. "Non permetterò di farmi questa domanda, farò il Mourinho, litigherò con tutti i giornalisti che mi faranno questa domanda" ha avvertito durante la presentazione della stagione 2024 delle nazionali azzurre di pallavolo, alla presidenza del presidente federale Giuseppe Manfredi e del cittì della maschile, Ferdinando De Giorgi. "Noi siamo una squadra, punto. Non mi parlate di questo tema perché non risponderò mai", ha aggiunto Velasco. "Tutte le giocatrici devono superare i loro limiti e per ciascuna di loro ho scelto qualcosa che dà loro fastidio: serve un cambio di mentalità ed essere duri nei momenti difficili. Se sentite delle lamentele, vuol dire che andiamo bene, se non ci sono manca la volontà di volerle superare" ha concluso.