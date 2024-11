Venezia al completo per la sfida salvezza con il Lecce

Tutti a disposizione: per la prima volta in stagione, Eusebio Di Francesco potrà contare sull'intera rosa per il posticipo del lunedì sera con il Lecce. Una sfida salvezza che mette di fronte due tra i tecnici più esperti della Serie A, dopo l'arrivo di Giampaolo in Salento al posto di Gotti. Con il recupero dell'islandese Bjarki Bjarkason, le opzioni per il tecnico dei lagunari sono tante. In questi giorni saranno valutate anche le condizioni dei nazionali appena tornati. Il mister ha abituato, nelle ultime gare, a sorprese, cercando di coinvolgere tutti i giocatori a disposizione. Si punterà, comunque, sull'attacco consolidato formato da capitan Pohjanpalo e dal talento di Oristanio. A centrocampo partono favoriti Duncan e Nicolussi Caviglia, che sta anche trovando la via della rete con continuità. Per la città oggi è una giornata speciale, che anche la società ha voluto ricordare con un lungo post sui social: "Da oltre tre secoli, Venezia il 21 novembre si raccoglie per celebrare una delle sue tradizioni più profonde: la Festa della Madonna della Salute - si legge nel profilo del Club -. Una ricorrenza che nasce dalla fede e si intreccia con la vita della città, trasformandosi in un momento di unione e gratitudine collettiva. Attraversando il Ponte Votivo per raggiungere la Basilica, i veneziani rinnovano un rito che mescola sacro e popolare, in cui la storia della Serenissima si fonde con la spiritualità e il senso di comunità. Come Venezia FC, siamo fieri di rappresentare una città così ricca di tradizioni e valori - si conclude il messaggio -. Buona Festa della Salute a tutti i nostri tifosi e a chi porta Venezia nel cuore".