Verstappen, "sarebbe bello andare in vacanza con una vittoria"

"La gara in Qatar dimostra che anche quando le cose non sembrano andare bene, poi possono cambiare. La macchina era più competitiva di quanto poteva sembrare". Max Verstappen, campione del mondo di F1 per il quarto anno di fila, ad Abu Dhabi sarà spettatore della lotta tra McLaren e Mercedes per il titolo costruttori. Un sfida della quale potrebbe però diventare arbitro, perché "vincere per poi andare in vacanza sarebbe bello - ha aggiunto -. Comunque cercheremo di essere competitivi al massimo". Il campione olandese ha anche commentato la notizia che la F1 correrà a Zandvoort altre due stagioni, per poi uscire dal calendario: "La notizia di Zandvoort mi rende triste, però sono anche fiero di quello che è stato fatto e degli eventi che hanno organizzato. Veder i fan lì mi rende orgoglioso. Intanto godiamoci questi due anni".