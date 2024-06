Vertice Tudor-Fabiani finito, attesi nuovi confronti alla Lazio

Un incontro interlocutorio, così come lo era stato quello nella notte. Il secondo round del vertice tra la Lazio, rappresentata dal ds Fabiani, e il tecnico Igor Tudor, accompagnato dal suo agente Seric, non ha spostato di molto gli equilibri. Un confronto durato più di due ore nel quale ognuno ha espresso le proprie posizioni, che rimangono distanti ma non insanabili visto che qualche convergenza c'è stata. Il doppio confronto, però, non ha spostato l'ago della bilancia con la società che da un lato è pronta a sostituire i partenti con rinforzi all'altezza, ma dall'altro non vuole rivoluzioni mentre, dal canto suo, Tudor vuole rassicurazioni sul mercato, soprattutto dopo l'addio di Kamada ritenuto fondamentale dal tecnico. Previsti, nei prossimi giorni, nuovi incontri per cercare di appianare le divergenze rimaste.