Vingegaard, il rebreathing? Come fumare una sigaretta

"Non ho mai saputo che il monossido di carbonio potesse essere usato in modo improprio. Ho sentito dire che se ciò accade ci possono essere problemi di salute. Ma quando lo si fa una volta sola, è come fumare una sigaretta e ci sono molte persone che fumano sigarette ogni giorno. Io non ho mai fumato e non lo farò". Jonas Vingegaard, ciclista della Visma-Lease a Bike, ha parlato della pratica del 'rebreathing' nel corso di una conferenza stampa. "Noi abbiamo utilizzato questo metodo solo per testare l'efficacia dei training camp in altitudine" ha aggiunto il danese. L'utilizzo di strumenti chiamati 'rebreather' da parte di alcune squadre sta suscitando un dibattito sempre più acceso nel mondo del ciclismo. Si tratta di apparecchi che consentono l'inalazione di piccole quantità di monossido di carbonio per ottimizzare l'allenamento in altitudine, aumentando la capacità aerobica. Una pratica che ha attirato l'attenzione dell'Unione ciclistica internazionale (Uci), che di recente ha richiesto alla Agenzia mondiale antidoping (Wada) di esprimersi ufficialmente sulla legalità di questo metodo. Al riguardo Vingegaard ha preferito non prendere posizione: "E' una questione difficile, ma se lo vieteranno, ovviamente non lo utilizzerò mai più".