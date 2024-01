Virtus rinascita in Eurolega, vince 73-63 contro Villeurbanne

La Virtus Bologna si riscatta in Eurolega con una vittoria importante contro l'Asvel Villeurbanne, imponendosi con il punteggio di 73-63 nella Segafredo Arena. Grazie a questo successo, la squadra raggiunge il Barcellona al secondo posto in classifica, approfittando della sconfitta dei blaugrana contro l'Efes ad Istanbul, con un netto 98-74. Nella partita di ieri, i giocatori chiave per la Virtus sono stati Daniel Hackett, autore di 19 punti, e Marco Belinelli, che ha contribuito con 18 punti.