Vittorie cruciali per Genoa e Parma contro Empoli e Monza nella serie A

Vittorie dal sapore di salvezza per Genoa e Parma, a spese rispettivamente di Empoli e Monza. Negli anticipi della 18ma giornata della serie A, i rossoblù sono passati 2-1 sul campo dei toscani, grazie alle reti nella ripresa di Badelj ed Ekuban. Esposito ha accorciato le distanze a 20' dal termine. Il Genoa sale a 19 punti.

All'ultimo minuto degli otto di recupero concessi, il Parma ha trovato il gol vittoria con il colpo di testa di Valenti. In precedenza, Hernani aveva portato in vantaggio i padroni di casa su rigore (11') e Pedro Pereira (40') aveva pareggiato per i brianzoli. Il Monza resta ultimo con 10 punti, il Parma sale a 18, +3 sulla zona pericolosa.