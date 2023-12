Vlahovic decide, Juve batte Frosinone dalla panchina

Dusan Vlahovic si alza dalla panchina e decide Frosinone-Juventus. Allo Stirpe finisce 2-1 per i bianconeri, con il primo gol in Serie A del turco Yildiz (12') e il pareggio di Baez, anche lui al primo centro (6' della ripresa). A dieci minuti dal termine, Vlahovic, subentrato al posto di Yildiz, sfrutta al meglio un cross di McKennie e di testa batte Turati, regalando alla Juve tre punti preziosi per restare in scia all'Inter. Vlahovic avrebbe segnato anche il 3-1, ma la rete gli è stata annullata per fuorigioco.