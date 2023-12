Volandri, "Davis è una vittoria sociale, presto da Mattarella"

"La Coppa Davis è una vittoria sociale, una vittoria di tutti. La cosa che ci ha inorgoglito di più è quello che hanno provato gli italiani davanti alla tv o a casa. Hanno visto una squadra di ragazzi con le facce pulite. Noi lavoriamo per trasmettere un messaggio". Lo ha detto Filippo Volandri, capitano non giocatore della nazionale azzurra reduce dalla vittoria di Coppa Davis, dal palco di Atreju. "L'incontro con Mattarella? Sarà la prima cosa in agenda", ha concluso.