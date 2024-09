Vuelta: A Groves la 14/a tappa, O'Connor rimane leader

L'australiano Kaden Groves ha vinto in volata la 14/a tappa della Vuelta, la più lunga di questa edizione del giro di Spagna, con arrivo a Villablino dopo 200,5 chilometri. Lo sprinter della Alpecin-Deceuninck ha preceduto il belga Wout Van Aert e il neozelandese Corbin Strong. Al sesto posto Filippo Baroncini. L'altro australiano Ben O'Connor ha conservato la maglia rossa di leader della classifica generale, in cui ha 1'21" di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic e 3'01" sullo spagnolo Enric Mas. Domani 15/a tappa con arrivo in salita, ai 1.847 metri di Cuitu Negru, nelle Asturie.