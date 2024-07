Wimbledon: Osaka eliminata dalla statunitense Navarro

L'ex numero 1 del mondo Naomi Osaka, ora 113ma, è stata eliminata al secondo turno del torneo di Wimbledon dall'americana Emma Navarro (n.17) in due set (6-4, 6-1). La giapponese, vincitrice di quattro Slam (US Open 2018 e 2020, Australian Open 2019 e 2021) difficilmente ha brillato sull'erba di Londra dove non è mai andata oltre il terzo turno in quattro partecipazioni. Navarro partecipa al suo secondo Wimbledon. Un anno dopo la sconfitta al primo turno, proverà ad avanzare agli ottavi affrontando la connazionale Sloane Stephens (n.50) o la russa Diana Shnaider (n.30).