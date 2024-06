Wimbledon: Sinner in campo sul Centrale, si allena con Djokovic

In attesa di scoprire chi sarà il suo primo avversario a Wimbledon, Jannik Sinner ha testato l'erba del Centrale, allenandosi con Novak Djokovic. Il n.1 al mondo, di bianco vestito, è sceso in campo nel primo pomeriggio, al termine della sessione di allenamento del suo grande rivale, Carlos Alcaraz, l'ultimo vincitore dei Championships, l'uomo da battere anche quest'anno secondo i bookmakers locali. Tra i due un abbraccio e un breve saluto, prima che Sinner disputasse un match con Djokovic, sceso in campo con una vistosa fascia elastica grigia, a protezione del ginocchio destro appena operato. Reduce dal successo di Halle, Sinner è apparso in gran forma, già a suo agio anche sul prato del Centre Court. Non casuale la scelta dello sparring di giornata: Djokovic lo ha eliminato nelle ultime due edizioni: due anni fa rimontando lo svantaggio iniziale di due set, nella semifinale di 12 mesi fa in tre set. Ancora da verificare, comunque, le condizioni del serbo, che non ha ancora sciolto le sue riserve sulla sua partecipazione.