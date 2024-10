Wta 1000 Wuhan: Sabalenka e Gauff avanti spedite

Aryna Sabalenka (numero 2 al mondo), Coco Gauff (n.4) e Jessica Pegula (n.3), si sono qualificate facilmente agli ottavi del torneo Wta 1000 di Wuhan. Sabalenka, testa di serie n.1, ha ottenuto la sua 50/a vittoria stagionale contro la ceca Katerina Siniakova, battuta 6-4, 6-4. Nel prossimo turno affronterà la kazaka Yulia Putintseva (n.35). Gauff, tornata nella Top 5 dopo il titolo di Pechino, il secondo della sua stagione dopo Auckland a gennaio, ha confermato il suo buon momento surclassando la bulgara Viktoriya Tomova in 1 ora e 15 minuti di gioco (6-1, 6-2). Negli ottavi incrocerà l'ucraina Marta Kostyuk. Pegula, finalista degli US Open e vincitrice di tre tornei Wta 1000 in carriera, ha approfittato del ritiro della sua avversaria Anastasia Potapova (n.38), infortunatasi all'anca sinistra, mentre era in vantaggio 6-2, 2-0. A sorpresa, la 22enne americana Hailey Baptise, n.102 del mondo, ha sconfitto al secondo turno la ceca Barbora Krejcikova (n.10) in due set, 6-3, 7-5.