Wta Eastbourne: Paolini ko, Kasatkina in finale

Finisce in semifinale la corsa di Jasmine Paolini nel Wta 500 di Eastbourne, in Gran Bretagna. La tennista toscana, all'esordio stagionale sui prati dopo la finale raggiunta sulla terra del Roland Garros ha ceduto in semifinale, per 3-6, 7-5, 6-2, dopo due ore e un quarto di lotta, a Daria Kasatkina, n.14 Wta. La russa in finale sfiderà la canadese Leyla Fernandez, n.30 Wta che ha eliminato per 6-3, 3-6, 6-3, dopo oltre due ore di gioco, la statunitense Madison Keys.