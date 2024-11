Wta Finals: Gauff in finale contro Zheng

La statunitense Coco Gauff, n.3 al mondo, ha sorpreso la numero 1, Aryna Sabalenka, conquistando la finale delle Wta Finals in corso a Riad, dove affronterà la cinese Qinwen Zheng (n.7). La 20enne della Florida si è imposta sulla bielorussa in due set, col punteggio di 7-6, 6-3. Il primo set è stato ricco di colpi di scena, con l'americana portatasi avanti 4-2 e poi raggiunta e superata dalla rivale, che si è trovata sul 6-5 a suo favore e col servizio a disposizione. Un'occasione mancata dalla n.1, con Gauff capace di fare il break e poi imporsi al tie-break per 7-4. Il secondo set è stato più facile per la statunitense, portatasi presto sul 4-1 e brava a resistere alla rimonta tentata da Sabalenka.