Wta Indian Wells: Swiatek batte Sakkari e vince il torneo

La numero uno del tennis mondiale, Iga Swiatek, ha trionfato nella finale del torneo Wta 1000 a Indian Wells battendo in due set la greca Maria Sakkari, col punteggio di 6-4, 6-0. La polacca 22enne - che ha già conquistato 19 titoli in carriera, quattro dei quali dello slam -, è al secondo successo nel torneo californiano, avendolo già vinto nel 2022, sempre battendo in finale la greca. Questa volta, Sakkari ha retto solo un set poi ha ceduto sotto la pressione da fondo campo dell'avversaria. Swiatek è arrivata alla finale in piena forma, testimoniata dalle sei vittorie consecutive ottenute senza perdere nemmeno un set.