Wta Madrid: Bronzetti ed Errani avanzano al secondo turno

Lucia Bronzetti e Sara Errani hanno superato il primo turno del torneo Wta 1000 di Madrid Open. Che invece è costato l'eliminazione a Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Bronzetti ha battuto in due set la qualificata francese Varvara Gracheva (n.90 Wta) con un doppio 6-3 e al secondo turno dovrà vedersela con la kazaka Elena Rybakina, n.4 del ranking e quarta favorita del seeding, la tennista più vincente di questo 2024, reduce dal terzo titolo stagionale conquistato a Stoccarda. Errani si è imposta in rimonta sulla danese Caroline Wozniacki, la ex n.1 al mondo che l'anno scorso è tornata in campo dopo tre anni di stop. La veterana azzurra, 36 anni, dopo aver perso il primo set 6-3, ha vinto i successivi due per 7-5. Ora affronterà la brasiliana Beatriz Haddad Maia. La sfida sui tre set è costata invece l'eliminazione a Trevisan contro la statunitense Sloane Stephens, che ha vinto 6-3, 5-7, 6-4, dopo una maratona di oltre tre ore e un quarto. Cocciaretto, infine, ha ceduto per 3-6, 6-4, 6-4, in due ore e dieci minuti, alla polacca Magda Linette.