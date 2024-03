Wta Miami, Paolini ed Errani eliminate in semifinale nel doppio

Jasmine Paolini e Sara Errani si fermano in semifinale nel doppio del torneo Wta 1000 di Miami, in Florida. La coppia azzurra è stata battuta dalle statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands per 6-7(2/7) 6-4 10-1. In finale il duo Usa sfiderà per il titolo quello formato dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe.