Yamal infortunato, il Barcellona lo perde per un mese

L'attaccante del Barcellona Lamine Yamal, infortunato alla caviglia destra durante la sconfitta per 1-0 contro il Leganès di ieri, sarà fuori per tre o quattro settimane, ha annunciato il club catalano. "Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione di grado 1 al legamento intertibio-peroneale anteriore", ha dichiarato il Barça in un comunicato. Ieri Yamal è stato sostituito da Gavi al 75', e in precedenza aveva giocato gran parte della gara sofferente, dopo lo shock alla caviglia subito poco dopo il primo quarto d'ora di gioco. Sarà quindi assente nello scontro al vertice contro l'Atlético Madrid, 2/o nella Liga alle spalle del Barça con lo stesso numero di punti (38) ma una gara in più da giocare, sabato prossimo a Barcellona.