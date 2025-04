Yann Sommer: "Inter pronta per il Bayern Monaco in Champions League"

"Domani sarà importante avere molto coraggio, loro fanno pressing alto e aggressivo. È una squadra forte ma è importante far sentire la nostra presenza con la palla, con qualità e con coraggio, con il grande obiettivo di vincere la partita". Lo ha detto il portiere dell'Inter Yann Sommer, in conferenza stampa alla vigilia della gara d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. "Non siamo felici chiaramente del pareggio a Parma. Non è stata una bella partita, anche contro l'Udinese abbiamo avuto momenti in cui è stato troppo semplice per l'avversario creare occasioni - ha aggiunto -. Normalmente siamo una squadra che difende insieme, sarà una cosa importante anche domani. Questa è l'Inter, difendere insieme con energia, ma nelle ultime partite ci è mancato qualcosa".