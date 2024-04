Zhang, continueremo a vincere con l'Inter e con Inzaghi

"Nei sette anni in cui siamo stati proprietari dell'Inter, ogni giorno ci siano state delle voci, ma il fatto che abbiamo vinto sei trofei e ora siamo vicini al settimo e alla seconda stella è qualcosa che aggiunge tanto al lascito di questo club. Io sono il presidente e proprietario, continueremo a vincere ogni stagione e ad ambire al miglior risultato". Così il presidente dell'Inter, Steven Zhang, a Sky Sport dalla griglia di partenza del Gran Premio di Cina. "Quest'anno sono molto fiero della squadra, come presidente non potrei essere più contento - ha aggiunto Zhang -. Ovviamente il derby è importante, ma noi sappiamo quello che vogliamo. La cosa importante è che tutti sappiamo quale sia il nostro obbiettivo, la mentalità vincente non è mai stata così alta e siamo sicuri che in Italia siamo forti". Rispondendo ad una domanda sulle eventuali conferme di Lautaro Martinez e Filippo Inzaghi, Zhang ha proseguito: "Lautaro è un giocatore vincente, lo abbiamo visto crescere 6-7 anni fa quando io l'ho portato all'Inter, e chiaramente Inzaghi, l'ho detto molte volte, per me è un dono avere lui come allenatore. Non c'è alcun dubbio, continueremo insieme". Infine, il presidente dell'Inter si è detto contento "che la Formula 1 sia tornata in Cina, è un evento importantissimo e Shanghai è una delle città più importanti del mondo, porta tanta energia, tanta cultura. Tutti sono venuti qui a fare il tifo per la Ferrari e l'evento", ha concluso.