Basket Nella “Divisione regionale 2“ la società del presidente Ferdani ha iniziato la preparazione. Pedrini al timone della Pontremolese: "Lavorare con impegno ed entusiasmo»

Tredici atleti, più sei giovani prospetti, uno staff tecnico di due persone, il team manager Paolo Filippi e il diesse Federico Longinotti. Ecco la Polisportiva Pontremolese che da una settimana, si è radunata al “PalaBorzacca“ per dare piede alla stagione 2024/25, quest’anno protagonista per la prima volta nel campionato toscano Divisione regionale 2 (ex Promozione).

La società di via Pirandello presieduta da Pietro Ferdani ha staccato il quarantatreesimo tagliando dei ritrovi della sua storia cestistica partendo agli ordini del nuovo allenatore Marco Pedrini. Prima del ciak sul parquet di via Martiri della Libertà c’è stato il tradizionale saluto di benvenuto da parte del presidente Pietro Ferdani alla presenza di tutto il gruppo dirigente presente ai bordi del tirato a lucido parquet pontremolese. Un avvio di preparazione che, come di consueto, si snoderà su un lavoro atletico per riportare il parco giocatori del club gialloblù nella miglior condizione fisica dopo la lunga pausa estiva e alla quale gradualmente verrà inserita anche la parte tecnica.

Dopo gli addii di chi come Sordi che ha fatto la storia della squadra negli ultimi vent’anni, di Bardini, Furlan, Flati, Franchi, Rocca, la polisportiva è ripartita profondamente rinnovata, ma con il dichiarato proposito di prepararsi per trovare la forma migliore e affrontare il difficile campionato toscano. Questi gli atleti presenti che hanno preso a ‘sudare’ agli ordini dell’allenatore marmifero Pedrini: i fratelloni Francesco e Gabriele Carlotti, Alessandro Coduri, Matteo Filippi, Emanuele Fenucci, Thomas Lombardi, Pietro Montano, Luca Mori, Matteo Reggiani, Filippo Romiti, Davide Terzi, Jacopo Ulivi Loris e l’intramontabile Massimo Tosi a questi sono stati aggregati ragazzi dell’Under 19.

"Il primo periodo sarà di conoscenza – le prime considerazioni di coach Pedrini –, poi ci addentreremo nell’aspetto tecnico e tattico. Dobbiamo lavorare per affinarci e conoscerci perché ci sono profili che arrivano da esperienze diverse; quindi, se vogliamo diventare squadra in tempi brevi c’è l’esigenza di lavorare con impegno e tanto entusiasmo. Una grossa mano nella nostra crescita ce la possono trasmettere prospetti esperti in possesso di quelle potenzialità, valori e sostanza da distribuirsi nell’arco del campionato".