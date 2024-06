Calcio a 7 Raffica di reti nella nona edizione del torneo “Delta del Caprio“. Il canto del Fringuello incanta la Pineta. La “Dea Stone“ sale sull’ottovolante

Bar Fribguello

3

Ristorante La Pineta

1

BAR FRINGUELLO: Razzoli, Staghezza Davide, Staghezza Diego, Moscatelli Davide, Zani, Tamagna Patrick, Bortolasi Gabriele, Arrighi Andrea, Gargiulo Edoardo, Lazzeroni Andrea, Gaddari Younes, Conti.

RISTORANTE LA PINETA: Magnani, Giromini Fabio, Bondi Emanuele, Manassero, Borghetti, Angelotti Alessandro, Fregosi, Pizzuti Matteo.

Marcatori: Staghezza Diego (2), Conti, Manassero.

Miriam Caffé

0

Dea Stone

8

MIRIAM CAFFÈ: Gnetti, Costa Luca, Volpi, Lusuardi, Negrari Riccardo, Leoncini Simone, Leonelli, Mancini Andrea, Simoncini, Lorenzini, Miles Fiori.

DEASTONE: Ferrari, Ghironi, Caldi Luca, Manganelli, Gussoni, Bregasi Albano, Conti, Rosaia, Ramaj Albion, Marchiò, Cham Lamin, Ciuffani.

Marcatori: Ramaj Albion (3), Conti (2), Cham (2), Marchiò.

SCORCETOLI – La settimana del nono torneo “Delta del Caprio“, in visione sotto la luce artificiale del “Cantiere“ si è aperta ancora con grappoli di gol. La rassegna organizzata dalla Polisportiva Valcaprio all’interno del rione “La Maddalena“ giunge ora nella fase cruciale delle sue qualificazioni. Nella prima partita vincono facile i “baristi“ del Fringuello, tre a uno il punteggio finale sui ristoratori de “La Pineta“. Ancora in evidenza Diego Staghezza autore di una doppietta, la rete della bandiera porta la firma dell’intramontabile Manassero. Partita a senso unico, la seconda con il Dea Stone che affonda nel ventre molle del Miriam Caffè otto micidiali unghiate. Ramaj Albion primattore della serata, tre le sue marcature, vanno in doppia Conti e Cham, in gol anche Marchiò. Tutte le partite sono state arbitrate da Petriccioli.