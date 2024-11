Calcio, in promozione il pareggio nel derby accontenta sia la pontremolese sia la san marco. esordio positivo di Rouiched. Cenderelli: "Risultato giusto che premia la determinazione di entrambe le squadre»

Un pareggio che finisce per accontentare tutti, anche se la San Marco ha da rammaricarsi per essersi fatta raggiungere negli ultimi minuti di recupero su calcio di rigore. "Un risultato giusto – ha detto alla fine il tecnico dei rossoblù Cenderelli – contro una forte Pontremolese che ha recitato bene la sua parte di chi vuole risalire la china. Per quanto messo in visione sul campo il pareggio dobbiamo ritenerlo giusto". Avvincente, ricco di un corpo a corpo il duello Cucurnia-Raffi, due calciatori che hanno messo in visione tutto il loro repertorio lottando su ogni palla con una concentrazione massima che ha finito per esaltare i presenti sul Lunezia.

"Vero – conferma il difensore dell’Azzurra Cucurnia –. È stato un vero corpo a corpo, ci siamo picchiati senza mai esagerare e mai con l’intenzione di farci del male. Un derby sempre stimolante per me soprattutto che sono stato sei anni dall’altra parte è stato bello vedere tanti ex compagni di squadra. Risultato, secondo me, giusto. Loro sono partiti bene, noi abbiamo faticato all’inizio, poi dopo abbiamo avuto la reazione anche in 10 contro 11 non abbiamo mai mollato. Alla fine, addirittura potevamo anche vincere, è andata così, ci prendiamo il punto, non era scontato, ripeto, pareggiarla 10 contro 11".

Ottima la partita dell’ultimo arrivato in azzurro Morad Rouiched schierato un po’ a sorpresa come difensore da mister Verdi dal primo minuto. "Sono contento – afferma il ragazzo di Borgotaro – per la fiducia riposta in me dal mister. All’inizio ero un po’ emozionato, poi col passare dei minuti mi sono sciolto e tutto è filato via liscio. Sono arrivato in un ambiente che ha dello straordinario sia come società che come squadra. Mi fa piacere essere qui e far parte di un gruppo importante".