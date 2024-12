Calciomercato I movimenti delle società. Liberi i giocatori Vignozzi, Verona e Bernieri

Prima la notizia, poi i fatti. Giacomo Tonelli, con trascorsi Fezzanese, è il nuovo difensore centrale del Mulazzo. Quello messo a segno dal ds Stefano Strata è un autentico colpo-mercato per il palcoscenico della Prima categoria.

Il fatto: Lorenzo Bortolasi rimane in forza al Mulazzo. Niente scambio con Mancini della Pontremolese che a poche ore dalla chiusura del mercato di riparazione aveva tentato di riportare alla casa madre. La Pontremolese nei giorni scorsi aveva svincolato Ayoub Chaabt, l’ex giovanili della Sampdoria si è accasato al Follo. In precedenza, il club azzurro aveva lasciato libero Alessio Vignozzi, Mario Verona e Alessandro Bernieri.

La Carrarese Giovani torna in primo piano sul mercato. La società gialloblù ha acquistato Marco Iardella, ultimo domicilio calcistico conosciuto Dallas Romagnano. L’affare è stato definito con un blitz fulmineo messo in atto dal diesse Marco Vaccà, che appena fiutato la possibilità di avvalersi delle prestazioni dell’ex attaccante della San Marco Avenza, è entrato subito sulle stesse lunghezze d’onda del tecnico Massimiliano Incerti che ha spinto per avvalersi delle sue prestazioni.

E.B.