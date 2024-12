Cenaia, l’occasione giusta

Il Cenaia potrebbe avere oggi, tredicesima di andata del girone A di Eccellenza, l’occasione di avvicinare la capolista Camaiore. Ma si devono allineare due risultati che hanno il vantaggio sugli altri nei pronostici. Vale a dire la vittoria degli arancioverdi di Nicola Sena sul Ponte Buggianese e la non vittoria del Camaiore nel derby contro il Real Forte Querceta.

Il compito più facile, ripetiamo sulla carta, ce l’ha il Cenaia, ma la sconfitta di due domeniche fa al Masini di Santa Croce contro la Cuoiopelli deve essere un monito ben presente nella testa degli arancioverdi. Anche il Camaiore, sulla carta, è favorito sul Real Forte Querceta. Ma qui le variabili sono molto più insidiose. Prima di tutto perché il Real Forte ha un organico di tutto rispetto e punta a risalire la classifica. Non a casa la scorsa settimana ha sostituito in panchina Andrea Cipolli con Francesco Buglio. E poi perché si tratta di un derby, con tutte le insidie che le sfide di campanile si portano dietro. A Cenaia, comunque, non è il caso di fare tanti calcoli e neppure discorsi. Oggi (al Pennati inizio alle 14,30 come su tutti gli altri campi) conta vincere. A prescindere da quello che suddederà a Camaiore. Il campionato è ancora lungo e c’è tempo per recuperare punti alla capolista.

Ed è derby anche al Corsini di Fucecchio dove arriva la giovane Cuoiopelli di Francesco D’Addario (squalificato per due giornate dopo l’espulsione di domenica contro il Camaiore). La Cuoio punta a ripetere la bella prova di Coppa quando ha eliminato i bianconeri di Fucecchio ai rigori dopo lo zero a zero al novantesimo. Derby di bassissima classifica dopo le sfide degli anni scorsi con le due squadre protagioniste in vetta alla graduatoria. Cuoio ultima con 4 punti, Fucecchio appena sopra a quota 11. Il Fratres Perignano va a Montespertoli per cercare punti pesanti per risalire la classifica. Non è una partita facile per la squadra di Roberto Falivena. Come non sarà facile per i Mobilieri Ponsacco sul campo del Viareggio di Cristian Amoruso. In tempi passati le due compagini si affrontavano in serie C. Si ritrovano in Eccellenza, entrambe impegnate a rimettere in sesto una classifica che non sorrida a nessuna delle due.

La classifica: Camaiore 28, Cenaia 23, Sporting Cecina 22, Castelnuovo Garfagnana 21,Sestese 20, Pro Livorno Sorgenti 19, Viareggio 18, Real Forte Querceta 16, Montespertoli 15, Mobilieri Ponsacco 13, Fratres Perignano e Fucecchio 11, Ponte Buggianese 9, Certaldo 7 e Cuoiopelli 4.