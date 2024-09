Ciclismo - I risultati delle gare del fine settimana. In luce Gastasini e Iacchi. A Rignano oggi il 25° Trofeo Commercio Industria Artigianato. Team Vangi, Mecca firma un altro successo

La giornata ciclistica degli atleti e delle società fiorentine mette in risalto l’ennesima vittoria nella categoria juniores (sedicesima stagionale) del Team Vangi Il Pirata Sama conquistata dal bravo e brillante Leonardo Meccia a Pianzano in provincia di Treviso. Meccia ha allungato nelle battute finali della gara, riuscendo a guadagnare qualche decina di metri e sul traguardo sono stati 5 i secondi di vantaggio sugli inseguitori. Per la formazione fiorentina di Calenzano anche il settimo posto di Sgherri a completare la positiva e vittoriosa trasferta in Veneto. Restando agli juniores bella prova di Niccolò Iacchi del Team Franco Ballerini nel Trofeo San Rocco gara nazionale sulle strade della Valdera. L’atleta di Rufina ha conseguito il settimo posto risultando il primo dei corridori toscani sul traguardo di Fabbrica di Peccioli dove ha vinto l’azzurro Andrea Montagner. Tra i dilettanti nel Giro di Puglia a tappe Francesco Di Felice dell’Hopplà Petroli Firenze ha conquistato un secondo posto in una tappa, superato al fotofinish da Pettiti. Tra gli allievi sulle strade del Valdarno la gara di Ponticino vinta dall’umbro Micanti, con tre atleti fiorentini nella Top ten, Pucci e Mugnai della Iperfinish e Parigi del Club Ciclo Appenninico 1907.

Negli esordienti brillante secondo posto per il Campione Provinciale fiorentino Mattia Gastasini nel GP Città Monsummano Terme gara di chiusura della stagione in Toscana. Sul traguardo in salita Gastasini è stato rimontato a qualche decina di metri dalla linea di arrivo dal trentino Giacomo Carlin. Al quarto posto il valdarnese Riccardo Frosini dell’Olimpia

Rignano - Oggi intanto si corre a Rignano sull’Arno il 25° Trofeo Commercio Industria Artigianato per la categoria juniores al quale sono iscritti 157 corridori. Organizza il Gruppo Motociclisti Pistoiesi e gli sportivi locali con il patrocinio del Comune. La gara è lunga 109 km con 10 giri ondulati di km 8,5, più il tratto finale in linea con la dura salita di Bombone-Le Corti dove è posto il gran premio della montagna. Il via dopo il ritrovo al Circolo Arci verrà dato alle 14,30, l’arrivo poco dopo le ore 17.

Antonio Mannori