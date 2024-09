Con la divisa degli Yankees nel 1932 segnò l’ultimo fuoricampo. Una maglia da 24 milioni di dollari. Asta da record per il cimelio di Ruth

Al termine di un’asta attesa per 19 anni, la casacca di Babe Ruth usata in una partita che ha fatto la storia è stata venduta all’asta per la cifra record di 24,12 miloni di dollari. La divisa del giocatore di baseball più famoso di tutti i tempi, impiegata in gara 3 delle World Series del 1932, è stata bandita dalla casa d’aste Heritage Auction che si aspettava di riuscire a venderla per 30 milioni. La partita in questione è quella in cui Babe Ruth riuscì a battere il cosiddetto Called-Shot, tra i suoi 714 fuoricampo in carriera sicuramente il più famoso. Perché è quello che Ruth ‘chiamò’ facendo un gesto prima di battere e poi spedendo la palla fuori all’esterno centro, contro il lanciatore dei Chicago Cubs Charlie Root. Gli Yankees vinsero quella partita 7-5 , fu l’ultimo fuoricampo di Babe Ruth nelle World Series. Ma il rumore di quella pallina si senta ancora, a quasi un secolo di distanza. I record precedenti per le memorabilia erano quelli stabiliti da una canotta di Michael Jordan della finale del 1998 (10,1 milioni) e la figurina di Mickey Mantle del 1952 (12,6 milioni).