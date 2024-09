Conduce 4-0 su American Magic, oggi potrebbe già arrivare il primo verdetto a Barcellona. Luna Rossa rischia, ma cala il poker: la finale è a un passo

Luna Rossa cala il poker nella serie delle semifinali della Louis Vuitton Cup. Gli italiani fanno 4-0 contro American Magic dopo le prime due giornate del penultimo atto del trofeo degli sfidanti. Ieri sono arrivate due vittorie molto diverse tra di loro: nella prima regata infatti il sindacato tricolore ha dominato a larghi tratti contro Patriot, dimostrando maggiore precisione nelle manovre e soprattutto una velocità superiore nei momenti decisivi. Nel secondo match race invece, Luna Rossa è apparsa decisamente meno brillante anche in virtù di una maggiore velocità espressa dagli avversari che hanno dimostrato di avere carte interessanti da giocare in condizioni di vento più sostenuto. Nella seconda sfida la brezza ha iniziato a soffiare quasi a 17 nodi, con American Magic che ha quasi sempre ricucito il gap contro gli avversari arrivando ad un finale al cardiopalma che ha visto Luna Rossa tagliare il traguardo con soli 2“ di vantaggio grazie ad un sorpasso nell’ultimo incrocio poco prima della linea del traguardo. La barca italiana ha dato una prova della sua forza aumentando sensibilmente la velocità nonostante le mura a dritta degli avversari che avrebbero spinto altri equipaggi a rallentare per dare la dovuta precedenza. James Spithill e Francesco Bruni hanno invece deciso di passare forte sulla prua di Patriot e andare sulla linea di arrivo senza ulteriori manovre chiudendo così anche la quarta regata a proprio favore.

Le regate continueranno oggi con Luna Rossa che inseguirà un altro successo per aggiudicarsi la finale. Nell’altro confronto, tutto facile per Ineos in vantaggio sempre 4-0 su Alinghi.

Gianluca Sepe