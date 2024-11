Coppa del Mondo in vasca corta. Ceccon, lo show non è finito: secondo nei 100 stile. E Singapore fa sorridere anche Razzetti e Pilato

Lo show di Thomas Ceccon non è ancora finito. Il nuotatore di Thiene ieri a firmato il secondo posto nei 100 stile libero, a completare il quadretto terzi posti del solito instancabile Alberto Razzetti nei 200 misti e nei 200 farfalla e quello tutto grinta di Benedetta Pilato (nella foto) nei 100 rana. Sorride l’Italnuoto nella seconda giornata della tappa conclusiva della World Cup in vasca corta a Singapore, sede dei prossimi mondiali a luglio. Un Thomas Ceccon non troppo lontano da quello in versione superman è eccellente secondo nei 100 stile libero, vinti dal cinese e campione olimpico Pan Zhanle – oro iridato a Doha 2024 – in 46”09. Il 23enne fuoriclasse di Schio (oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 100 dorso) nuota un importante 46”25, con un super ultimo cinquanta in 23”99, che vale la quarta prestazione personale di sempre a settantaquattro centesimi dal record italiano siglato da Alessandro Miressi agli Europei di Otopeni 2023.

Nel frattempo, il campione francese Léon Marchand ha battuto un record mondiale vecchio di 12 anni, quello dei 200 metri misti in vasca corta di Ryan Lochte (1’49’’63). Il quattro volte campione olimpico ha nuotato in 1’48’’88.