Coppa del mondo. Preuss centra il bis vincendo la pursuit. Wierer chiude nona

Seconda vittoria stagionale per Franziska Preuss nella Coppa del mondo femminile di biathlon. La 30enne tedesca di Ruhpolding, impostasi nella sprint di Hochfilzen, si è ripetuta nella pursuit di Annecy-Le Grand Bornand. Seconda la francese Julia Simon a 27”9 dalla tedesca, terza l’altra teutonica Vanessa Voigt a 44”3. Bella prestazione in casa Italia per Dorothea Wierer: la finanziera altoatesina, partita con il pettorale numero 20, si è resa protagonista di una prova regolare che l’ha riportata fino al nono posto, con un errore. Cede invece nel finale Hanna Auchentaller. Dopo il brillante nono posto di venerdì, la carabiniera di Anterselva è rimasta in zona top-ten fino all’ultimo poligono, dove ha ceduto alla fatica con due errori (e tre totali) che l’hanno relegata al ventisettesimo posto.R.S.