Dagli spogliatoi: il commento di Calabro. "Bene, ma va rivista le gestione dei minuti finali»

Un gol da rivedere e rivedere che Manuel Cicconi custodirà per sempre gelosamente nella sua memoria. E’ la "magia" che ha dato i tre punti alla Carrarese contro il Cosenza. "Sono stato bravo e fortunato – ce lo racconta il protagonista -. Non è stato un gesto istintivo ma uno schema che proviamo e riproviamo assieme al mister Padovano con il quale dedichiamo ogni settimana una seduta di allenamento solo alle palle inattive. Devo dire, però, che così bene in allenamento non era mai venuto. Vi racconto un aneddoto: nel primo tempo avevo sbagliato una punizione e mi ero girato verso Oliana dicendogli ’non so più calciare da fermo ormai devo farlo solo al volo’. Diciamo che al volo me la sono cavata. Sono contento soprattutto perché questi tre punti per noi sono fondamentali. Quello di serie B è un campionato davvero complicato e livellato ed è importantissimo riuscire a centrare risultati positivi ed avere una continuità di rendimento come quella che stiamo mantenendo. Più passa il tempo e più ci si conosce bene anche coi compagni nuovi e si gioca meglio, con più fiducia. Stiamo facendo bene, soprattutto in casa dove ci alleniamo ogni giorno. Capisco che lo stadio dei Marmi possa essere una complicanza in più a livello generale per gli altri. Dobbiamo essere bravi a sfruttarlo sempre come stiamo facendo".

"Sapevo che non sarebbe stato facile vincere questa gara – ha commentato il tecnico Antonio Calabro (nella foto) -. Siamo riusciti a sbloccarla al 77’ ma potevamo farlo anche prima. Nel primo tempo abbiamo colpito una traversa e non sfruttato altre occasioni. E’ vero che il Cosenza è rimasto in dieci e questo ci ha facilitato ma è stato per responsabilità di un loro giocatore, non nostra. Nella ripresa i nostri avversari non sono più usciti dalla metà campo. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stata la gestione dei minuti finali, dopo che siamo stati in vantaggio, perché abbiamo concesso al Cosenza un paio di punizioni che non andavano concesse. Abbiamo avuto un po’ la paura di vincere".

Gianluca Bondielli