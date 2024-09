Exploit nelle EEF Series. Questa mattina a Roma le elezioni per il rinnovo dei vertici Fise. Varsavia, Bucci trascina l’Italia alla vittoria

L’Italia ha vinto ieri a Varsavia la finale della Eef Series dopo barrage con l’Irlanda, nel quale Piergiorgio Bucci (Hantano) ha regolato sul cronometro il caparbio Seamus Huges Kennedy (Esi Rocky), iscrivendo il tricolore per la terza volta nell’Albo d’oro del circuito, già conquistato nel 2021 e 2023. Nel dettaglio: la Martinengo-Scud.1918 Calle Deluxe 0/4, Zorzi-Cortez 0/0, Camilli-Chacco’s Girlstar 0/(8), Bucci-Hantano (np)/4. Nella manche iniziale, dopo i primi tre netti azzurri Bucci poteva risparmiare il via al suo cavallo, mentre la seconda tornata era un susseguirsi di colpi di scena, che stabilivano la parità con l’Irlanda e rendevano necessario il barrage. Primo a partire nello spareggio decisivo, Kennedy realizzava il netto e costringeva Bucci, prescelto dal “cittì” Porro, a non sbagliare niente. A quel punto l’azzurro ha messo in campo tutta la sua classe, chiudendo senza errori e con il tempo migliore (41,73 contro 42, 42 dell’avversario). Dietro l’Irlanda si piazzava la Germania (12 pen), poi le altre 8 squadre. Questa vittoria aggiunge punti all’Italia nella computer list Fei, che potrebbe traghettarci in Prima Divisione nel 2025. Intanto alla Fiera di Roma stamani Assemblea elettiva Fise (prima convocazione ore 10.00, seconda ore 12.00), che decreterà i vertici Fise del prossimo quadriennio. Candidati sono il presidente “uscente” Marco Di Paola, l’ex-“cittì” azzurro Duccio Bartalucci e la presidente del Comitato regionale Fise del Veneto, Clara Campese, tutti intervistati da QS settimana scorsa. Gli esiti dopo le 14.15.