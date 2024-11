Fieracavalli di Verona, oggi la gara a tempo e winning Round. Gaudiano vale doppio, Martinengo al top. Alla Fei World Cup subito tripletta azzurra

Spettacolare tripletta azzurra nella giornata iniziale della Longines Fei World Cup alla Fieracavalli di Verona. Emanuele Gaudiano è andato a segno nelle prime due gare – e in quella iniziale davanti a un altro azzurro, Luca Coata – poi nella prova conclusiva una strepitosa Giulia Martinengo Marquet ha realizzato l’en plein per i binomi italiani, dominando un barrage per niente scontato. Ma andiamo in ordine: Gaudiano ha siglato in sella al Kwpn grigio di 10 anni Jaja, la "145" a due fasi nella quale ha preceduto un altro azzurro, Luca Coata su Cassirana del Rilate (doppietta nella doppietta), e poi sull’11enne baio belga Nikolaj de Music ha firmato anche la prova a tempo di 1,50 m, regolando sul cronometro l’elvetica Schniper (Judy KM) e l’asso belga Guery (Great Britain V). Nella seconda prova conquistata, il miglior italiano dopo Gaudiano è risultato il giovane Giacomo Casadei (Olivia Vls), anch’egli senza penalità ma meno veloce. Guido Grimaldi (Messi 7) che ogni tanto lascia le navi per i cavalli, ha chiuso fra i primi dieci. In chiusura nella competizione a barrage di 1,55 m. quattro italiani hanno chiuso col netto: Gaudiano (Cahalou’s Love, De Luca (Violino il Palazzetto), Paini (Casal Dorato) e La Martinengo (Delta de L’Isle) che nel secondo giro ha agguantato un tempo che ha annichilito gli avversari. Secondo il tedesco Stevens (Starissa Fry), terzo e quarta gli olandesi Jochems (Camilla v/d Helle) e Tryba (Memphis Z), unici quattro a chiudere con doppio zero. De Luca 6° e Gaudiano 8° (entrambi con 0/4), Paini 13ç (0/8) Dopo questo tripudio azzurro oggi le gare di Coppa saranno due, una a tempo (h. 1,50) e l’altra con formula winning Round (h.1,55 m) mentre nell’Arena Fise (Padiglione 5) proseguiranno le competizioni nazionali: alle 10 GP 126x126 Bronze (formula mista speciale, h. 1,15 m), alle 11.10 la ICT Sport (a Tempo, h. 1,45 m), infine alle 12.10 la ICT Pro (a tempo, h. 1,15/1,30 m). In tv: il Premio n. 5 diretta RayPlay (16.30) e in differita su RaiSport alle 23. La stessa gara sarà anche su Equtv (canale 151 del digitale terrestre o sul satellitare Sky 220. Entrambe le gare saranno poi in streaming sul sito www.fieracavalli.it e su clipmyhorse.tv.