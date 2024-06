Ginnastica Domani sera al PalaOliveti saggio di fine anno dal sapore speciale per la “prof“ Tiziana Venè. Il Cgrs festeggia 40anni di attività. Una società fucina di campionesse

Il saggio di fine anno di domani sera al PalaOliveti avrà un valore particolare per il Centro Ginnastica Ritmico Sportiva di Massa che festeggia i 40 anni di attività. La fondatrice, “prof“ Tiziana Venè, è orgogliosa di condividere con tutto lo staff e le sue ginnaste questo traguardo. In 40 anni è riuscita a portare parecchie ginnaste, tra cui la figlia Francesca Biagini, a vestire la maglia azzurra e moltissime altre a livelli altissimi. Migliaia sono state le ginnaste che hanno seguito i corsi di base della società Massese nella sede storica della palestra della Bertagnini. Il saggio inizierà alle ore 21 ed avrà ingresso gratuito. Si esibiranno le ginnaste dei tre corsi di Massa e della sezione di Carrara la A.S.D. RitmicaCarrara. Tutte allenate dalla Vené, la figlia Biagini, Elena Conserva e Anna Lucia Dell’Orto.

Il Cgrs Massa è reduce da ottimi risultati nella Coppa Toscana 2024 svoltasi al PalaOliveti. Le Allieve 1ª fascia Aleesya Bonuccelli e Matilde Belli (classe 2016) sono arrivate prima e seconda con esecuzioni a corpo libero, palla e fune. Oro per Daria Vaselli nella Silver LC Junior 3 e per Rebecca Toppetti nella Silver LE Senior 2° fascia con esercizi a palla e clavette. E’ stata sfortunata Viola Esposito mentre Melissa Matrizi e Sofia Andrici sono state elette campionesse Regionali Silver LD Open con l’esercizio di coppia cosi come Rebecca Toppetti e Migena Gega nella Silver LE. La Esposito e Sofia Bertilorenzi in coppia ai due cerchi hanno vinto il titolo regionale Silver LC Allieve così come la squadra Silver LB1 composta da Rossana Brignole, Nina Ricci, Aurora Soldani e Camilla Favilla.